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Экс-руководитель Министерства государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал сайту “Украина.ру”, что вопрос с непрекращающимися на протяжении 8 лет обстрелами Донецка вскоре будет закрыт. Он пояснил, что союзные силы в настоящий момент штурмуют Авдеевку, Пески и Марьинку, откуда Киев регулярно терроризировал столицу республики.

Украинские националисты выстроили в этих населенных пунктах мощные фортификационные сооружения, однако российская артиллерия прорубает в них огромные дыры. Три крепости совсем скоро падут и Киев лишиться главного плацдарма для обстрелов Донецка.

ВСУ вряд ли успокоятся, поэтому начнут обстреливать столицу ДНР из дальнобойной артиллерии, однако эффект в этом случае будет совсем не тот, уверен Пинчук.

Также он пояснил, что установление контроля над Марьинкой, Песками и Авдеевкой позволит ВС РФ значительно ускорить освобождение Донбасса, так как в остальных городах, подконтрольных Киеву, подобные фортификационные сооружения отсутствуют.

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