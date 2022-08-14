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Установление контроля над поселком Пески нельзя назвать освобождением Кенигсберга, Берлина или Сталинграда, однако этот тактический эпизод все же существенно ухудшит положение ВСУ на Донбассе, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Другие аналитики считают, что Пески – это один из ключевых населенных пунктов, взятие которого приближает победу ВС РФ на территории ДНР, передает издание «Взгляд».

Так, Александр Макушин, представляющий Российское военно-историческое общество, называет Пески ключом к остальной части Донбасса, подконтрольной Киеву. Он отметил, что для ВСУ это был чрезвычайно важный рубеж обороны, поэтому после его потери они будут вынужден отступать. А российским ВС необходимо продолжать действовать в том же духе и освобождать Артемовск, Соледар и Северск.

Когда над этими городами будет установлен полный контроль ВС РФ, Киев окончательно растеряет боевой запал. Кроме того, Запад уже не будет так безоглядно отправлять на Украину тонны оружия и вполне может задуматься над сменой президента Зеленского, не оправдавшего доверие.

Еще один эксперт Александр Перенджиев называет взятие Песок важным достижением, которое отправляется в копилку побед ВС РФ. Но все же оно не решает множества проблем. Сейчас необходимо сосредоточится на Артемовске, который позволит решить сразу две задачи – выдвинуться на Славянск, а также окружить Авдеевку.

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