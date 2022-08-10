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Эпопея с «контрнаступлением» ВСУ на Херсон, которая длилась больше месяца, завершена. Причем именно так, как и ожидало подавляющее большинство экспертов. Точку в ней поставил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в интервью западным СМИ, передает издание “Взгляд”.

Он заявил, что Украина всего лишь пыталась запугать российскую армию заявлениями о скором контрнаступлении. Это была дезинформация, вполне обычная для официального Киева. Ведь с самых первых дней спецоперации он только и делает, что штампует «информационные перемоги». По словам того же Подоляка, на Украине не такие контрнаступления, как в России. Они креативные, так как пока РФ действительно освобождает город за городом, киевские власти просто болтают об очередной операции, которая никогда не состоится.

При этом тот факт, что российские военные совсем не испугались, что никто не воспринимал информацию о «контратаке» всерьез, украинское руководство совершенно не смущало. Ведь говоря о теоретической возможности «возобновить контроль над Херсоном» оно успокаивало граждан страны, отвлекало их внимание от многочисленных потерь. Фактически, Киев ведет информационную войну исключительно против украинцев, так как банально врет им, скрывая реальную суть событий.

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