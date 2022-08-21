читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Убийство Дарьи Дугиной доказывает, что Украина окончательно взяла на вооружение методы террористов Ближнего Востока, считает правозащитница Лариса Шеслер. Она сообщила изданию «Взгляд», что теперь киевские власти нельзя считать легитимными.

Она напомнила, что целью украинских спецслужб был отец Дарьи Александр Дугин. На Западе его считают одним из главных идеологов современной России, поэтому именно на него было направлено покушение.

Киев хотел продемонстрировать возможности своих спецслужб, а также посеять среди российских граждан страх и панику. Действия Украины ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, считает Шеслер. Она также призвала российские власти жестко ответить на террористический акт, организованный Киевом.

Вам может понравиться

Глава ДНР Пушилин обвинил Украину в убийстве дочери философа Дугина Дарьи

На внедорожнике, при взрыве которого погибла Дарья Дугина, должен был также ехать ее отец. Именно он мог быть целью украинских террористов, считает глава ДНР Денис Пушилин. «Мерзкие негодяи! Террористы украинского

Сотрудники Запорожской АЭС записали обращение с призывом к Киеву прекратить обстрелы станции

Действующие и бывшие сотрудники Запорожской атомной станции записали видеообращение к украинским властям и мировому сообществу. В нем они призывают украинские ВС прекратить бездумно обстреливать АЭС, а также предупреждают о серьезных

Руденко: В ночь с 18 на 19 августа ПВО РФ сбила воздушные цели в Керчи и над аэродромом Бельбек

Готовясь к празднованию приближающегося «дня независимости» Киев предпринимает попытки сорвать специальную военную операцию ВС РФ, а также обрести хоть одну «перемогу» в условиях, когда ВСУ проигрывают на каждом из участков
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 21 августа – переменная облачность, до 31 °C |