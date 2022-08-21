Убийство Дарьи Дугиной доказывает, что Украина окончательно взяла на вооружение методы террористов Ближнего Востока, считает правозащитница Лариса Шеслер. Она сообщила изданию «Взгляд», что теперь киевские власти нельзя считать легитимными.

Она напомнила, что целью украинских спецслужб был отец Дарьи Александр Дугин. На Западе его считают одним из главных идеологов современной России, поэтому именно на него было направлено покушение.

Киев хотел продемонстрировать возможности своих спецслужб, а также посеять среди российских граждан страх и панику. Действия Украины ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, считает Шеслер. Она также призвала российские власти жестко ответить на террористический акт, организованный Киевом.