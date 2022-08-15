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Сводки Минобороны РФ сейчас привлекают внимание всех россиян, причем многие из них часто не понимают те или иные термины. Издание «Взгляд» рассказало, как без особых проблем «расшифровать» сказанное представителями военного ведомства.

Так, для оценки урона противника военные специалисты берут во внимание его «боеспособность». То есть, возможность в полном объеме выполнять свои функции в ходе боевых действий. Исходя из этого, заявление, что подразделение врага «уничтожено», означает полную его ликвидацию либо потери на уровне 80-90 процентов. Если же представители Минобороны говорят, что противник «разгромлен», это значит, что он утратил боеспособность на длительный период, но потерял не более 50-70% личного состава.

При потерях, равных 15-20 процентов, противник также утрачивает боеспособность, но лишь частично. В ближайшее время такое подразделение может быть укомплектовано и вновь отправлено в зону боевых действий.

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