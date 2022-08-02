Власти Китая уже подготовились к предстоящему визиту на Тайвань американского спикера Нэнси Пелоси. Армия Китая находится в полной боевой готовности. В ответ на это США уже направили в сторону Тайваня группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Подробности передает издание “Взгляд“.

Пока со стороны китайских властей нет ни подтверждения, ни опровержения визита американского спикера. Ранее Блинкен заявил, что если во время визита Пелоси будет совершена провокация со стороны Китая, то все ответственность будет лежать на Пекине.

Эксперты отмечают, что если визит все-таки состоится, это будет говорить о приближении военного конфликта между США и Китаем. Всего одна американская женщина может спровоцировать масштабную войну между крупнейшими мировыми державами.