Руководитель внешнеполитической разведки Польши Петр Кравчик, занимавший эту должность с 2016 года, внезапно подал в отставку. Издание «Взгляд» предположило, что причиной его увольнения стала совсем не спецоперация ВС РФ на Украине, а появление компрометирующих главного разведчика материалов.

Вполне вероятно, что отставка Кравчика связана с недавней загадочной смертью 71-летнего Анджея Издебского, тело которого обнаружили в одном из отелей Тираны в Албании. Его перевезли в Польшу, однако в Люблин, где родился Издебский, была доставлена только урна с его прахом.

Кроме того, было установлено, что прокуратура разыскивала Издебского в рамках расследования сразу двух уголовных дел, в которых он числился главным фигурантом. Однако подробности об этом никто раскрывать не стал, сославшись на секретность. По мнению экспертов, у Издебского был компромат на Кравчика и именно поэтому глава разведки ушел в отставку.

Ряд источников также считает, что албанская полиция ввела польские власти в заблуждение и предоставила фальшивую информацию об анализе ДНК. Издебский по этой версии вполне может оказаться живым и здоровым.