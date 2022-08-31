Боевики Вооруженных Сил Украины продолжают предпринимать попытки наступления в Херсонском направлении. Но пока их попытки заканчиваются неудачей. Подробности об этом сообщили военные корреспонденты издания “Русская Весна“.

29 августа украинские националисты потерпели полный провал с огромным количеством погибших, ликвидированной военной техникой. Но это не остановило украинское командование. Оно снова отправляет своих военных на верную смерть на участки фронта.

30 августа ВСУ потерпели очередное поражение. Российские военные уничтожили три танка противника в районе Александровки. Украинские националисты пытались одержать победу в районе Андреевки и Сухого, но попытка снова оказалась неудачной. Российская армия успешно отбросила ВСУ от трассы в районе населенного пункта Давыдов.

Эксперты отметили, что постепенно снижается активность стрельбы украинских националистов из тяжелой артиллерии.