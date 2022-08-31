читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики Вооруженных Сил Украины продолжают предпринимать попытки наступления в Херсонском направлении. Но пока их попытки заканчиваются неудачей. Подробности об этом сообщили военные корреспонденты издания “Русская Весна“.

29 августа украинские националисты потерпели полный провал с огромным количеством погибших, ликвидированной военной техникой. Но это не остановило украинское командование. Оно снова отправляет своих военных на верную смерть на участки фронта.

30 августа ВСУ потерпели очередное поражение. Российские военные уничтожили три танка противника в районе Александровки. Украинские националисты пытались одержать победу в районе Андреевки и Сухого, но попытка снова оказалась неудачной. Российская армия успешно отбросила ВСУ от трассы в районе населенного пункта Давыдов.

Эксперты отметили, что постепенно снижается активность стрельбы украинских националистов из тяжелой артиллерии.

Вам может понравиться

Леонков рассказал о применении ВС Украины новой тактики

Киев применил на Донбассе и под Херсоном тактику батальонных тактических групп, которая позволила ему вынудить ВС РФ разрываться между тремя направлениями. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что без Соединенных Штатов

Российские военные уничтожили технику ВСУ под Херсоном

Боевики ВСУ потерпели сокрушительное поражение 29 августа в ходе боев ха Херсон. Украинские националисты понесли огромные потери как личного состава, так и тяжелой военной техники. Подробности передает издание “Русская Весна”.

Сеть заполонили украинские фейки о “контрнаступлении на Херсон”

В Сети то появляются, то исчезают сообщения о «контрнаступлении ВСУ» на Херсон. При этом они распространяются от официальных аккаунтов представителей власти, что окончательно запутывает ситуацию. О «начале контрнаступления» заявил не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 31 августа – ясно, до 34 °C | Подольск: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 31 августа – ясно, до 35 °C |