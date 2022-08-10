С самого начала проведения специальной операции России на Украине ВСУ стали уничтожать мосты на территории страны. Они взрывали их один за другим, не думая о возможных последствиях. Военные эксперт Михаил Ходаренок отметил, что своими действиями они сами себя загнали в угол.

Украинские боевики, по мнению обозревателя, уничтожали мосты для того, чтобы замедлить продвижение российской армии к Киеву и центрам принятия решений. Но своих целей украинские националисты так и не смогли достичь.

Сами ВСУ теперь остаются без возможности получения дополнительного вооружения и боеприпасов. А вот скорость продвижения российской армии от этого не снижается. В качестве примера Михаил Ходаренок привел ситуацию в населенных пунктах Северодонецк и Лисичанск. Здесь националисты подорвали мосты при отступлении, но российским военным этим навредить они так и не смогли.