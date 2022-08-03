Киев открывает своеобразный «резервный фронт», втайне собирая «ударный маневренный кулак» с использованием западного оружия, рассказал портал «Военное обозрение». Такой вывод сделан из-за редкого появления вооружений, получаемых ВСУ от США и других стран НАТО, на линии фронта.

Альянс регулярно отчитывается об отправке на Украину все новых боевых систем. Кроме того, Киев перешел к прямым закупкам оружия, однако в боевых действиях оно используется совсем не в таких больших объемах. Это указывает на создание сравнительно небольшой маневренной группы, которая сможет быстро перемещаться по территории страны и одинаково успешно действовать как на Донбассе, так и вблизи Приднестровья.

По мнению экспертов, в такой группе Киев намерен собрать около 20 тысяч военнослужащих, имеющих большой опыт и завершающих сейчас обучение в Европе и США. Вооружить ее планируют примерно тремя сотнями танков, а также самоходными гаубицами PzH 2000 (Германия) и KRAB (Польша), гаубицами из Соединенных Штатов M109 и M777.