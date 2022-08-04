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Минувшей ночью ВСУ вновь нанесли удар по железнодорожному Антоновскому мосту в Херсоне, сообщает портал «Военное дело». На этот раз ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS достигли цели, но об ущербе пока ничего не сообщается.

Эксперты поясняют, что Киев пытается уничтожением мостов через Днепр отрезать российские ВС в Херсоне от снабжения боеприпасами и военной техникой. По мнению многих аналитиков, ВСУ стараются напрасно, так как даже тяжелое вооружение в город можно перебросить по понтонным переправам. Которые наводятся в кратчайшие сроки и обходятся гораздо дешевле ракет, используемых украинскими боевиками для ударов по мостам.

Ранее сообщалось также, что в ночь на 4 августа ВС РФ успешно атаковали военные объекты в Николаеве и области. Ракетные удары достигли цели, причем местные жители сообщают, что сигнал воздушной тревоги включился уже после атаки.

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