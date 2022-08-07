Удар РСЗО HIMARS по Алчевску наносился украинскими националистами с расстояния примерно в 20-30 километров от линии фронта. Поэтому российская артиллерия имела отличную возможность уничтожить американскую боевую систему, пишет портал Avia.Pro.

Уточняется, что Киев развернул РСЗО в окрестностях города Константиновка. ВВ РФ могли поразить ее из Артемовска, где сейчас и проходит линия фронта. Впрочем, сделать это было не так просто, так как ВСУ произвели единственный выстрел и мгновенно сменили позицию.

Эксперты задаются вопросом, зачем националистам вообще понадобился удар по Алчевску, если никаких военных объектов там нет. Боевики попали из РСЗО HIMARS в жилой дом, в результате чего в очередной раз пострадало только мирное население.