Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись одной из попыток наступления украинских ВС. На кадрах боевики разделяются на несколько групп и пытаются продвигаться вперед под прикрытием тяжелой бронетехники, передает портал “Военное обозрение”

Все националисты вооружены автоматами, лишь у некоторых имеются РПГ. Военкор отметил, что скорее всего это была своеобразная разведка боем, однако завершилась она для украинских боевиков неудачно.

Они вышли на открытую местность и здесь прикрытие из танков совершенно не помогло. По боевикам отработала реактивная артиллерия, которая уничтожила и боевые машины, и живую силу противника.

Националисты, которые в результате этого обстрела выжили, получили ранение, пишет Руденко. Дальнейшая их судьба неизвестна.