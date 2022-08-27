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Чуть более 200 резервистов ВСУ, направлявшихся на фронт, были ликвидированы из-за короткого видео, опубликованного в Сети одним из украинских военных. Портал Avia.Pro пояснил, что боец сделал запись и вместе с геометкой выложил в интернет.

Кроме того, установить, что поезд с резервистами находится именно на станции Чаплино, помогла окружающая обстановка на видео. Практически сразу по эшелону был нанесен мощный ракетный удар, уничтоживший и мобилизованных боевиков, и боевую технику.

Портал выложил видеозаписи до и после взрыва, на которых можно без труда идентифицировать станцию и пассажирский поезд, используемый для перевозки резервистов. В первой записи также обнаруживаются геоданные, указывающие на местоположение состава.

Напомним, что это не первый случай, когда опубликованные в Сети записи позволяют ВС РФ обнаружить цели противника. Так, весной был нанесен удар по торговому центру в Киеве, на парковке которого находилась боевая техника. За несколько часов до атаки в Сети появились фотографии этих машин с геоданными.

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