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19 августа не исключается риск проведения Киевом провокации на Запорожской АЭС. Именно в этот день Украину планирует посетить Генсек ООН Антонио Гутерриш. Киев и в этот раз собирается обвинить в техногенной катастрофе Россию. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По сообщению официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, Киев собирается развернуть на территории Запорожья посты радиационного наблюдения оперативно-тактической группы «Днепр». Также к 19 августа в Запорожской районе будет завершено размещение 704-го полка РХБЗ ВСУ. Военнослужащие должны будут зафиксировать факт аварии. Кроме того, они будут выполнять мероприятия по ликвидации последствий.

В Минобороны РФ отметили, что Киев неоднократно распространял слухи о том, что российские войска ведут обстрелы из артиллерийских систем, прикрываясь АЭС.

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