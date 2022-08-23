Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал подробности ракетного удара по Антоновскому мосту. Ранее стало известно, что по объекту били ВСУ из американских систем залпового огня Himars. Погибли два человека, ещё более десятка – получили ранения. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Стремоусов уточнил, что в момент обстрела моста под ним проходил паром с гражданскими – сотрудниками местной ремонтно-восстановительной бригады. Они отправлялись к объекту проводить ремонтные работы. По словам замглавы администрации, ВСУ намеренно били в момент прохождения парома, чтобы пострадало как можно больше людей.

Между тем сам Антоновский мост, несмотря на сообщения украинских СМИ, продолжает стоять. Он получил повреждения, однако не разрушился. В настоящее время специалисты оценивают, в каком состоянии находится объект.

Херсон стал одним из городов, которые союзные войска освободили во время специальной военной операции России в Донбассе. Обстрел населённых пунктов, которые перешли под контроль российской армии и народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, украинские националисты ведут регулярно. В том числе и с применением западного дальнобойного вооружения.