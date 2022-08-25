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Эксперты портала avia.pro сообщили о том, что ВСУ одновременно выпустили 18 ракет РСЗО Himars. Украинские военные получили очередную партию дополнительных ракет для РСЗО Himars. После этого они сразу перешли к массовым ударам.

За прошедшие сутки всего за один залп ВСУ нанесли сразу 18 ударов. Атака стала самой массированной со стороны украинских боевиков. Очевидцы обстрела сняли его на видео.

На кадрах можно увидеть сам момент нанесения ударов РСЗО Himars. Видео снято с самого начала нанесения удара, но по инверсионным следам от ракет можно понять, что их выпущено не менее 18.

В последнее время из-за нехватки боеприпасов ВСУ наносили малые удары, используя при этом максимум четыре ракеты. Но две недели назад на Украину прибыла очередная партия вооружения, что повлекло за собой увеличение количества обстрелов.

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