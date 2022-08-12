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ВСУ во второй раз задействовали американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM для удара по Херсонской области. Портал Avia.Pro опубликовал фотографии обломков этого боезаряда, по неизвестным причинам попавшего в жилой дом, а не в систему ПВО.

Ракеты AGM-88 HARM должны реагировать на излучение радиолокационных станций и комплексов РЭБ, после чего атаковать именно их. Но неизвестным образом Киев ухитрился обстрелять жилой дом. Боезаряд спровоцировал серьезные разрушения, однако они стали результатом исключительно кинетического удара, так как ракета не взорвалась. Погибших и пострадавших нет, что можно назвать счастливым случаем.

В настоящий момент остается неизвестным, с какого носителя была запущена AGM-88 HARM. Напомним, что Минобороны США заявляет, что этими боезарядами оснащены истребители МиГ-29, которые Киеву передали Словакия и Словения. Однако российские эксперты сильно сомневаются по этому поводу и считают, что удары противорадиолокационными ракетами наносятся с натовских самолетов.

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