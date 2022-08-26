Вооружённые силы Украины, судя по всему, испытывают серьёзный дефицит техники. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) украинские националисты начали устанавливать на лёгкие автомобили багги. Об этом сообщает “Военное обозрение” со ссылкой украинские СМИ.

Уточняется, что багги, которые используют ВСУ, как правило кустарного производства. А ПТРК – иностранного. В данном случае речь идёт от комплексах MILAN, которые Киеву поставляют сразу несколько европейских стран.

Главным преимуществом таких мобильных групп, по заверению самих украинских военных, является их высокая скорость, в том числе и по пересечённой местности. То есть поразив цель, можно довольно быстро скрыться из поля видимости. Отмечается также, что есть варианты установки ПТРК и на пикапы.

“Военное обозрение” отмечает, что такие “самоделки” свидетельствуют, прежде всего, о том, что специализированной техники у ВСУ не хватает, а западные посылки с оружием ситуацию не спасают. Да и производство мобильной основы для ПТРК у Украины нет. “А если появится, то Россия гарантированно нанесет по нему удар высокоточными ракетами,” – говорится в публикации.