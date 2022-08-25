В Николаевской области зафиксирован удар одновременно из восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от Соединенных Штатов. Портал Avia.Pro подсчитал, что боевики ВСУ одновременно выпустили 24 ракеты – по три из кажой пусковой установки.

Изначально сообщалось, что РСЗО было всего четыре, так как каждая способна выпускать по 6 ракет. Однако после анализа опубликованной на сайте видеозаписи выяснилось, что Киев задействовал сразу восемь боевых систем.

Эксперты портала объяснили, что ранее было известно о наличии в Николаевской области только 4 РСЗО американского образца. Если сейчас их восемь, то Вашингтон, скорее всего, тайно отправляет Киеву дополнительные системы. На это указывает и решение властей США поставить в приоритет отправку на Украину большего количества боезарядов для M142 HIMARS.