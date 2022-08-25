читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Николаевской области зафиксирован удар одновременно из восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от Соединенных Штатов. Портал Avia.Pro подсчитал, что боевики ВСУ одновременно выпустили 24 ракеты – по три из кажой пусковой установки.

Изначально сообщалось, что РСЗО было всего четыре, так как каждая способна выпускать по 6 ракет. Однако после анализа опубликованной на сайте видеозаписи выяснилось, что Киев задействовал сразу восемь боевых систем.

Эксперты портала объяснили, что ранее было известно о наличии в Николаевской области только 4 РСЗО американского образца. Если сейчас их восемь, то Вашингтон, скорее всего, тайно отправляет Киеву дополнительные системы. На это указывает и решение властей США поставить в приоритет отправку на Украину большего количества боезарядов для M142 HIMARS.

Вам может понравиться

Германия ищет у Канады альтернативы поставкам российского газа

Германия панически ищет выходы из энергетического кризиса. После провалов переговоров с Катаром Германия пытается убедить всем, что уже нашла альтернативу российскому газу. Подробности передает издание “ВЗГЛЯД”. Директор по энергетическому направлению

Россиянам рассказали, как на самом деле к ним относятся в Финляндии

С 1 сентября россиянам будет сложнее попасть в Финляндию, так как власти страны приняли решение “замедлить” процесс выдачи визы гражданам РФ. Эксперты издания “Московский комсомолец” выяснили, как относятся к россиянам

Российская САУ 2С7М “Малка” уничтожила отправленные США на Украину легкие гаубицы M777

Самоходные артиллерийские установки «Малка» эффективно разбираются с американскими гаубицами M777, поставляемые США на Украину. Об это рассказало Минобороны, опубликовавшее соответствующую видеозапись. На ней старший наводчик САУ «Малка» Иван рассказывает о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |