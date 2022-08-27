Российские ВС активизировали боевые действия на Харьковском направлении и сумели достичь успеха. Удары по украинским позициям нанесли серьезный ущерб националистам, которые были вынуждены обратиться в бегство, передает портал NVL.

Только за минувшие сутки союзными силами были уничтожены радиолокатор наведения, а также пять складов, на которых концентрировались боеприпасы в ходе подготовки ВСУ к контрнаступлению.

Не менее 50 боевиков украинской армии ликвидировано и на территории Донецкой Народной Республики. Здесь продолжается наступление ВС РФ и штурмовых батальонов НМ, которые уничтожают не только живую силу, но и бронетехнику, вооружение и боеприпасы.

Кроме того, ВС РФ нанесли ряд ударов по военным объектам ВСУ в разных регионах Украины, выполняя задачи по демилитаризации.