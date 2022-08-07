Пока Киев только говорит о контрнаступлении и верит в «победу через 2-3 недели», российские ВС уверенно продвигаются вперед на николаевско-криворожском направлении, пишет портал «Русская весна».

Так, к западу от Снигиревки, которая находится под контролем ВС РФ почти с самого начала, военнослужащие 108-полка ВДВ пошли в наступление на населенный пункт Благодатное (до «декоммунизации» – Комсомольск). Также российские подразделения продвигаются к Партизанскому, где расположен мощный укрепрайон националистов. После установления полного контроля над ним можно будет практически беспрепятственно выйти к николаевскому аэропорту Кульбакино.

Также ВС РФ уничтожили военную технику подразделений ВСУ под Белогоркой, где Киев пытался создать нечто отдаленно похожее на контрнаступление.

Российские военные также работают над обнаружением РСЗО HIMARS, которые перед наступлением ВС РФ на Николаев способны создать серьезные проблемы. ВСУ намереваются использовать их для ударов по военным аэродромам в Крыму и Херсонской области, а также по станциям радиоэлектронной борьбы и комплексам ПВО. Этого допускать ни в коем случае нельзя.