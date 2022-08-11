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Почти на всей территории Украины в четверг днем звучали сигналы воздушной тревоги, но стоит напомнить, что ВС РФ наносит ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры соседней страны.

Портал «Русская весна» рассказал, что пока неизвестно, куда именно был направлен удар крылатых ракет из акватории Черного моря. В украинских телеграм-каналах пишут о взрывах в Харьковской области, но подробностей о них нет, как и фотографий либо видеоматериалов. Обычно это означает, что намеченные цели успешно поражены.

Напомним, что по Харькову и области ракеты прилетели также рано утром 11 августа. Кроме того, накануне вечером был нанесен удар по военным объектам в Днепропетровске и Марганце.

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