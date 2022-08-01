Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попала в грамотно расставленную ловушку ВС РФ и «отправилась к Бандере», рассказали военные корреспонденты «Русской весны». Они также опубликовали видеозапись короткой схватки с украинскими боевиками с использованием гранатомета и автоматов.

Большая часть ДРГ была успешно ликвидирована, остальные пустились в бегство и сумели остаться в живых до следующей засады. Эксперты отмечают, что организовывать подобные ловушки не так просто, так как боевые действия проходят в степной зоне с минимальным количеством растительности.

Кроме того, бойцы ВС РФ знают местность гораздо хуже противника. Но при этом они отлично справляются с боевыми задачами. В подобных засадах сгинуло множество националистов, что является показателем успешной боевой работы ВС РФ.