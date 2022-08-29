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Российская армия продолжает уничтожать военную технику, которую США поставляют на Украину. “Русская весна” поделилась новыми фотосвидетельствами.

На снимках, опубликованных на сайте и в телеграм-канале издания, видны сгоревшие тягачи, а также артиллерийская установка в походном положении. Утверждается, что уничтожено не менее двух тягачей M1083, а также не менее одной гаубицы М777. Вся техника американского производства находилась на вооружении ВСУ.

Где и когда были сделаны снимки, не уточняется.

Поставки иностранного вооружения на Украину усилились после начала специальной военной операции России в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что военная помощь не ускоряет переговорный процесс, а сама техника является законной целью для российских войск в рамках спецоперации. Ранее в США заявили, что предоставят очередной пакет военной помощи Украине на сумму примерно 3 миллиарда долларов.

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