Мощные ракетные удары уничтожили сразу несколько объектов военной инфраструктуры ВСУ в Артемовске (после «декоммунизации» – Бахмут). Рано утром 6 августа ВС РФ атаковали город, который в настоящий момент является одной из приоритетных целей союзных сил.

Российские войска также регулярно бьют по позициям ВСУ из артиллерийских орудий. Такие атаки дают возможность сокрушить мощные укрепрайоны, которые возводились Киевом на протяжении 8 лет подряд. Проламывая дыры в оборонительных порядках врага, ВС РФ продвигаются вперед и добиваются целей.

Ранее сообщалось, что ВСУ под ракетным и артиллерийским огнем ВС РФ понимают всю бессмысленность сопротивления и намереваются оставить Артемовск. На это указывает уничтожение ними пешеходного моста, считает военный эксперт Юрий Подоляка.