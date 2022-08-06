читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мощные ракетные удары уничтожили сразу несколько объектов военной инфраструктуры ВСУ в Артемовске (после «декоммунизации» – Бахмут). Рано утром 6 августа ВС РФ атаковали город, который в настоящий момент является одной из приоритетных целей союзных сил.

Российские войска также регулярно бьют по позициям ВСУ из артиллерийских орудий. Такие атаки дают возможность сокрушить мощные укрепрайоны, которые возводились Киевом на протяжении 8 лет подряд. Проламывая дыры в оборонительных порядках врага, ВС РФ продвигаются вперед и добиваются целей.

Ранее сообщалось, что ВСУ под ракетным и артиллерийским огнем ВС РФ понимают всю бессмысленность сопротивления и намереваются оставить Артемовск. На это указывает уничтожение ними пешеходного моста, считает военный эксперт Юрий Подоляка.

Вам может понравиться

Безсонов: ЧВК “Вагнер” и НМ ДНР при поддержке российской артиллерии вошли в Артемовск

На улице Патриса Лумумбы в Артемовске идут ожесточенные бои за город, рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он заявил, что бойцы ЧВК “Вагнер” и Народная милиция независимых республик Донбасса уже вошли

Британская разведка Mi6 заявила о невозможности разрушить Антоновский мост в Херсоне

ВС РФ защитили мост через Днепр в Херсоне, поэтому ВСУ упустили свой шанс на его уничтожение. Теперь разрушить сооружение Киеву не удастся и после небольшого ремонта он будет вновь введен

“Беглые” немцы организовали Правительство Германии в изгнании

Участники непубличного собрания общественно-политических активистов, находящиеся в политической ссылке и ныне живущие и работающие в разных странах, опубликовали меморандум из 15 пунктов, призывая нынешнюю власть Германии сложить свои полномочия. Несмотря
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |