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Близ населенного пункта Степное, что в Николаевской области, ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS. Портал Avia.Pro опубликовал видео этого эпизода, сделанное беспилотным аппаратом.

Эксперты ссылаются на информагентство Anna News, но отмечают, что качество видеозаписи не дает возможности точно утверждать, что речь идет именно об уничтожении пусковой установки M142. Все дело в том, что американские РСЗО передвигаются батареями по 4 машины либо минимум по две, но на ролике хорошо видно, что установка только одна.

Источник же предполагает, что российским ВС удалось артиллерийским ударом, который корректировался с дрона, уничтожить именно ту РСЗО HIMARS, которую ВСУ использовали для повреждения Антоновского моста в Херсоне. Напомним, что по данным главы Минобороны Сергея Шойгу, ранее было ликвидировано шесть таких боевых систем. Если на видео действительно HIMARS, то это уже седьмая пусковая установка, которая уничтожена российскими ВС.

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