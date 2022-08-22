Российские ВС разгромили позиции в поселке Благодатное всего в 35 километрах от Николаева. Это дает возможность начать наступление на областной центр сразу с двух направлений, так как с юга у ВС РФ имеется плацдарм в Александровке Херсонской области, сообщил портал «Военное обозрение»,

Генштаб ВСУ, который в своих сводках пытается замалчивать потери новых населенных пунктах и обычно рассказывает сказки о «частичном успехе» российских войск, был вынужден признать потерю Благодатного.

Кроме того, на Украине рассказали, что ВС РФ после освобождения Зайцево начали расширять плацдарм к северу от Горловки и продвинулись уже к поселку Курдюмовка, обеспечивающему выход на линию обороны между Дзержинском и Артемовском (сейчас эти населенные пункты называются Торецк и Бахмут соответственно).