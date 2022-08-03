Вечером, 2 августа военные объекты в Винницкой и Львовской областях попали под ракетные удары и были ликвидированы. Киевский режим пишет, что две ракеты из трех были «сбиты ПВО», однако жители Винничины ясно слышали три взрыва, которые сопровождались сильными возгораниями.

В Львовской области уничтожен используемый украинскими боевиками объект в Червоноградском районе.

Украинский Генштаб стал все чаще использовать по отношению к подразделениям ВС РФ фразу «имели частичный успех», что на его языке означает успешное продвижение к главным целям на территории Донбасса, отмечает портал «Военное обозрение». Так, данная формулировка была применена к Авдеевке и Пескам, которые в настоящий момент окружаются силами Народной милиции ДНР, а также к Бахмуту и Торецку, на которые вышли ВС РФ после успешных действий у населенного пункта Кодема.