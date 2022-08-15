Российские ВС реактивными снарядами атаковали пункт временной дислокации боевиков ВСУ под Николаевом. Кроме того, ракетные удары были нанесены и по ряду других объектов в регионе, пишет «Военное обозрение»,

Демилитаризация проводилась минувшей ночью и в Харьковской области. В актив можно занести уничтожение ангара, используемого ВСУ для хранения западного оборудования, предназначенного для военных целей.

Напомним, что власти Николаевской области на прошлых выходных устроили «облаву на колаборантов». Город был полностью закрыт, для жителей объявили «комендантский час» длиною в двое суток. В результате было задержано около 400 человек, причем внимание полиции и СБУ привлекали все, у кого в телефоне обнаружились контакты граждан РФ или жителей Донбасса.