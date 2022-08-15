читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС реактивными снарядами атаковали пункт временной дислокации боевиков ВСУ под Николаевом. Кроме того, ракетные удары были нанесены и по ряду других объектов в регионе, пишет «Военное обозрение»,

Демилитаризация проводилась минувшей ночью и в Харьковской области. В актив можно занести уничтожение ангара, используемого ВСУ для хранения западного оборудования, предназначенного для военных целей.

Напомним, что власти Николаевской области на прошлых выходных устроили «облаву на колаборантов». Город был полностью закрыт, для жителей объявили «комендантский час» длиною в двое суток. В результате было задержано около 400 человек, причем внимание полиции и СБУ привлекали все, у кого в телефоне обнаружились контакты граждан РФ или жителей Донбасса.

Вам может понравиться

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие объяснили свое решение добровольно сложить оружие

Военнослужащие украинской армии, которые приняли решение сложить оружие, рассказали о причинах, побудивших их это сделать. Так, Виталий Деревянкин, который служил в 25-й десантно-штурмовой бригаде, заявил, что не согласен с действиями

В зоне проведения СВО замечены ЗРК “Витязь”

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-350 “Витязь” участвуют в специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, они стали пополнением для уже использующихся в рамках СВО С-300 и С-400. Об этом сообщает “МК”.

Военный историк Кнутов рассказал, как Россия ответит на попытку заблокировать Финский залив

Чтобы ответить на любую попытку блокировки Финского залива для российских кораблей, ВС РФ потребуется всего несколько месяцев, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что согласно терминологии НАТО такой ответ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |