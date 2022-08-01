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Жители почти всей Одесской области услышали днем, 31 июля, мощнейшие взрывы. Сразу же после них в небо поднялся исполинский столб густого дыма, свидетельствующий о точном поражении намеченной цели, пишет портал «Русская весна».

По информации украинской стороны, удары были нанесены с территории Крымского полуострова оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер». При этом Киев по своему обыкновению лукавит, не называя точное место удара якобы из соображений секретности. Подобные его действия подтверждают, что поражен объект военной инфраструктуры.

В районе, откуда поднимались столбы дыма, располагаются средства противовоздушной обороны и войсковая часть, поэтому можно предположить, что «Искандеры» наносили удары именно по этим целям.

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