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Днем, 19 августа в Запорожье взвыла сирена воздушной тревоги. Практически сразу в городе прозвучало не менее 6-7 мощных взрывов. Местные жители опубликовали множество видеозаписей этой атаки, украинские власти заявили, что в областном центре активно отработала ПВО, передает портал “Русская весна”.

Ставленник Киева на посту главы областной военной администрации Александр Старух отметил, что подробности обстрела сообщить пока не может. Известно лишь, что пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, что ВС РФ наносят ракетные удары только по военным объектам украинской армии. В основном это пункты временного размещения боевиков ВСУ, представителей территориальной обороны, иностранных наемников, а также склады с оружием, ГСМ, боеприпасами.

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