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Украинские боевики попытались атаковать союзные силы французскими самоходками Caesar, но нарвались на жесткую ответку. Портал Avia.Pro опубликовал видео мощного удара по позициям трех гаубиц ВСУ, сделанное с беспилотного аппарата, обнаружившего эти орудия.

Дрону удалось установить точное местоположение САУ Caesar, поэтому как минимум одна из них была уничтожена точным попаданием из артиллерийского орудия. Напомним, что по неофициальной информации Киев уже потерял не меньше четырех самоходных артиллерийских установок, которые ВСУ получили от Франции.

Авторы публикации отмечают, что на видеозаписи запечатлены САУ, которые базировались на острове Кубанском и пытались наносить удары по находящемуся неподалеку Змеиному. Поэтому съемка скорее всего осуществлялась 2-3 месяца назад.

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