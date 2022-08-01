В случае вторжения врага на территорию Китая НОАК встретит его во всеоружии, заявило в социальной сети Sina Weibo командование восточной зоны командования армии КНР. Также оно опубликовало видеозапись приведения в боевую готовность авиации, флота и мотострелковых подразделений.

«Мы встретим противника во всеоружии, исполняя приказы, пойдем в бой. И всех вторгшихся врагов похороним. К общей победе, вперед!», — говорится в сообщении Народно-освободительной армии Китая, которое приводит «Газета.ru».

Напомним, что Китай ранее предупредил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет расценено как враждебный шаг, поэтому ПВО КНР готова сбить самолет незваной гостьи. Также 29 июля в Twitter-аккаунте 80-й армии НОАК появился призыв готовиться к войне.