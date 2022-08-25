Военный корреспондент «Известий» показал зенитно-ракетный комплекс “Бук” в работе. ЗРК успешно удается сбивать на Украине беспилотники противника, которые пытаются получить координаты российской пехоты.

Корреспондент отмечает, что “Бук” находится в полной боевой готовности круглые сутки. Это сверхнадежный щит, который контролирует все небо. Ни один воздушный объект не сможет пройти мимо российского ЗРК. Благодаря “Буку” удается сохранить в тайне перемещение пехоты в районе Угледара, комплекс обеспечивает защиту от атак всем ближайшим населенным пунктам, которые находятся под обстрелами националистов. Только за прошедшие две недели из расчетов были уничтожены 80 целей.

ЗРК “Бук” не имеет западных аналогов. Это универсальный расчет, который способен видеть на расстоянии 200 км, а угол его обзора составляет 360 градусов.