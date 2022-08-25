Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный корреспондент «Известий» показал зенитно-ракетный комплекс “Бук” в работе. ЗРК успешно удается сбивать на Украине беспилотники противника, которые пытаются получить координаты российской пехоты.

Корреспондент отмечает, что “Бук” находится в полной боевой готовности круглые сутки. Это сверхнадежный щит, который контролирует все небо. Ни один воздушный объект не сможет пройти мимо российского ЗРК. Благодаря “Буку” удается сохранить в тайне перемещение пехоты в районе Угледара, комплекс обеспечивает защиту от атак всем ближайшим населенным пунктам, которые находятся под обстрелами националистов. Только за прошедшие две недели из расчетов были уничтожены 80 целей.

ЗРК “Бук” не имеет западных аналогов. Это универсальный расчет, который способен видеть на расстоянии 200 км, а угол его обзора составляет 360 градусов.

Вам может понравиться

Российский шлем “Ратник” оказался эффективнее натовских аналогов на 40%

Шлемы российской экипировки “Ратник”, которую разработали структуры государственной корпорации “Ростех”, чаще спасают жизни и здоровье военнослужащих. Об этом свидетельствует опыт применения экипировки в боевых условиях – сообщает РИА “Новости” со

Британский RC-135W и RQ-4A Global Hawk ВВС США, наблюдающие за Крымом, можно разглядеть из Ялты

Стратегические беспилотники и разведывательные самолеты Североатлантического альянса, которые осуществляют наблюдение за ситуацией в Крыму можно разглядеть даже невооруженным глазом. Такая возможность имеется у жителей Ялты, пишет портал Avia.Pro. Ссылаясь на

Американцы создали в Арктике группу «Страйкер», чтобы выжить Россию с территории

США не могут смириться с тем, что Россия развернула активную деятельность на территории Арктики. Москва делает большие ставки на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |