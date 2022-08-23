Жалость к украинским военным в первые дни специальной операции стала одной из главных ошибок ВС РФ, рассказал порталу «Украина.ру» историк Евгений Норин.

Аналитик, специализирующийся на изучении военных конфликтов, напомнил, что сейчас массированные удары артиллерии ликвидируют целые подразделения войск противника. Это единственно разумная тактика в настоящий момент. Однако ее применение в самом начале существенно бы сократило сроки СВО.

Норин объяснил, что нужно было первым делом наносить авиа- и ракетные удары по казармам и штабам ВСУ. Это позволило бы смести живую силу противника с доски, заставить командование армии врага сразу привлекать резервы, что привело бы к множественным ошибкам со стороны Киева.