В настоящий момент Россия не станет объявлять всеобщую мобилизацию. Подразделения, изначально направленные на Украину для проведения военной спецоперации, отлично справляются со своими задачами, причем даже в условиях численного превосходства войск противника, рассказал военный историк Евгений Норин.

Он также назвал единственное условие, при котором мобилизация в РФ все же станет реальностью.

«Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России», – пояснил аналитик.

По мнению Норина, вторжение украинских или натовских войск на территорию РФ потребует срочных действий по устранению угрозы. В противном случае возможные весьма серьезные внутриполитические последствия, поэтому мобилизация будет проведена сразу же при возникновении подобной опасности и в кратчайшие сроки.