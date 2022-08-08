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Военный историк Борис Юлин назвал преимущества и недостатки создания военной базы ВС РФ на территории Сербии, пишет портал Lenta.ru.

Эксперт отметил, что главным минусом является тот факт, что Европа, после появления в Сербии российской базы, будет весьма настороженно относиться к Белграду. И считать его источником серьезной опасности для себя.

Для России это вряд ли что-то изменит, уверен Юлин, однако последствия для Сербии могут оказаться самыми неприятными.

Преимуществом же размещения военной базы на Балканах станет возможность отслеживать все события в регионе и за его пределами. Кроме того, достаточно удобное расположение Сербии поможет решать самые сложные разведывательные задачи и получать ценные разведданные.

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