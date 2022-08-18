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Вооружённые силы Украины не смогут ничего противопоставить союзным войскам ни в ближайшее время, ни позже. Как организованная структура ВСУ уже не работают. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Мартьянов – сообщает издание Pravda.ru.

Специалист заявил, что никакого переломного момента в ходе боевых действий, о чём говорят другие аналитики, не произойдёт. Система боевого управления ВСУ уже уничтожена, отметил Мартьянов. Сейчас идёт “полирование”, зачистка. Похожая ситуация наблюдалась с армией Третьего рейха в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии.

Главная проблема, которая сейчас не даёт развернуться союзным войскам в полную силу, – использование ВСУ мирных жителей в качестве живого щита, считает военный эксперт.

Ранее международные эксперты из организации Amnesty International заявляли, что ВСУ размещает свои огневые точки, артиллерию, базы и склады на территории социальных учреждений и жилых кварталов, из которых порой даже не эвакуируют жителей.

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