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Столкнувшись с серьезными проблемами из-за интенсивного огня российской артиллерии, украинские боевики начали готовиться к сдаче Артемовска. На это указывают явные признаки, замеченные в действиях ВСУ, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он отметил, что националисты начали подготовку к сдаче города с подрыва пешеходного моста. Именно мостовые сооружения первым делом стремится уничтожить отступающая сторона, чтобы выиграть время.

Подоляка отметил, что проблемы ВСУ в Артемовске (после «декоммунизации» – Бахмут) скорее всего не поддаются решению, поэтому Киев решил оставить город. Не исключено, что подразделения националистов уйдут к Славянску и Краматорску – двум последним «неприступным крепостям» боевиков на Донбассе.

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