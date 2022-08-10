На Донбассе в настоящий момент наблюдается новый технический виток позиционного кризиса Первой мировой войны, рассказал военный эксперт Евгений Норин.

Он пояснил, что союзные силы все делают правильно, они эффективно взламывают оборону противника и идут в наступление. Но Киев слишком быстро закрывает дыры в защите, подтягивая резервы, поэтому развить успех достаточно сложно. При абсолютном превосходстве в вооружении, российские ВС уступают в численности, так как ВСУ буквально заваливают линию обороны пушечным мясом.

Норин также прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении на Херсон. По мнению эксперта, даже постоянно повторяемые обещания ВСУ перейти в контратаку, негативно влияют на действия российских войск. Потому что они вынуждены внимательно следить за Херсонским направлением вместо сосредоточения сил на главной цели.