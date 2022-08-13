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Воздушные бои в небе Украины неизменно заканчивались победой российских самолетов. Также истребители и бомбардировщики ВКС РФ действуют максимально эффективно, нанося удары по военным объектам ВСУ, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что российская боевая авиация отлично отрабатывала в первые дни специальной военной операции на Украине, когда в распоряжении Киева оставалось множество самолетов и средств противовоздушной обороны. Сегодня она также выполняет все поставленные задачи.

Леонков прокомментировал заявления некоторых аналитиков о том, что ВС РФ не используют в должной мере свое полное превосходство в небе над Украиной. По его словам, Россия старается не допускать потерь ВВС и задействует авиацию только тогда, когда в этом имеется крайняя необходимость.

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