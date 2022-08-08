ВС РФ регулярно уничтожают центры принятия решений украинской армии, рассказал военный историк Юрий Кнутов. Так он ответил на многочисленные требования нанести удары по этим самых центрам в Киеве.

Эксперт напомнил, что только за минувшие сутки было уничтожено несколько командных пунктов в Николаевской области и на Донбассе. Это и есть те самые центры, в которых принимаются решения в соответствии с оперативной обстановкой. Что же касается Минобороны Украины, Генштаба и прочих стратегических центров принятия решений, то для их ликвидации время еще не пришло.

Кнутов также напомнил об успешном продвижении ВС РФ по территории Донбасса и рассказал, какие последствия для командования ВСУ и киевского режима будет иметь потеря региона. По мнению эксперта, и влиятельные политики, и рядовые боевики ВСУ ополчатся против Зеленского и компании, поэтому в лучшем случае они слетят со своих должностей.