читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украине не помогут микробеспилотники Blackjack, которые намерены поставить Великобритания и Норвегия. Речь идет о большом количестве дронов почти на десять миллионов долларов, но у ВС РФ имеются все возможности оперативно уничтожать эти аппараты, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что российские конструкторы создали новые боезаряды для зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», которые будут представлять собой кассету с четырьмя компактными ракетами, разработанными специально для уничтожения дронов.

Кроме того, с микробеспилотниками справятся также обычные ЗРК и просто стрелковое оружие. Также не стоит забывать о наличии в распоряжении ВС РФ современных электромагнитных пушек. Они не уничтожают дроны, но зато отлично справляются с глушением канала связи с оператором. В этом случае БПЛА либо улетает обратно, либо падает на землю и разбивается

Вам может понравиться

Бойцы ЛНР уничтожили украинский дот под Соледаром

Союзные войска продолжают ликвидировать огневые точки украинских националистов в Донбассе. РИА “Новости” рассказало, как был уничтожен один из дотов разведчиками Луганской народной республики под Соледаром. Свидетелем события стал корреспондент информационного

Ракеты ВКС РФ уничтожили украинский тральщик “Геническ” и патрульный катер “Славянск”

ВС РФ продолжают успешно уничтожать то, что Украина называла своим флотом. Новые ракетные удары отправили на дно Черного моря рейдовый тральщик «Геническ», а также патрульный катер «Славянск», сообщил портал «Русская

Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории Украины

Грядущая зима станет для Украины самой тяжёлой в её истории. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский в своём очередном обращении. Об этом сообщает РИА “Новости”. Сложности Зеленский связал с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – переменная облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – пасмурно, до 22 °C | Королев: погода, 27 августа – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 27 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 27 августа – переменная облачность, до 21 °C |