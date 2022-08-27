Украине не помогут микробеспилотники Blackjack, которые намерены поставить Великобритания и Норвегия. Речь идет о большом количестве дронов почти на десять миллионов долларов, но у ВС РФ имеются все возможности оперативно уничтожать эти аппараты, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что российские конструкторы создали новые боезаряды для зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», которые будут представлять собой кассету с четырьмя компактными ракетами, разработанными специально для уничтожения дронов.

Кроме того, с микробеспилотниками справятся также обычные ЗРК и просто стрелковое оружие. Также не стоит забывать о наличии в распоряжении ВС РФ современных электромагнитных пушек. Они не уничтожают дроны, но зато отлично справляются с глушением канала связи с оператором. В этом случае БПЛА либо улетает обратно, либо падает на землю и разбивается