ВСУ много лет укрепляли свою «линию Мажино» в Славянско-Краматорской агломерации, однако союзные силы постепенно приближаются к ней, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

Он напомнил, что ВС РФ сейчас ведут бои за Авдеевку, украинская армия пока сопротивляется, но удается ей это лишь за счет крупных потерь. Киев теряет опытных военных а заменить их некем – из мобилизованного резервиста хорошего бойца можно сделать не меньше, чем за год. Не помогает ВСУ даже тактика, при которой кадровых профессионалов берегут, бросая на смерть новобранцев.

Союзные силы постепенно перемалывают оборону противника, медленно, но уверенно продвигаются вперед и очень близки к достижению всех целей спецоперации, рассказал эксперт сайту «Украина.ру».