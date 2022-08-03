Украинские ВС задействовали хитрую тактику для преодоления российских систем противовоздушной обороны. Он пояснил, что любая ПВО рано или поздно не успевает справляться с большим количеством целей и Киев использует именно этот принцип.

Так, нанося удары по намеченным целям из реактивных систем залпового огня HIMARS, боевики сперва выпускают снаряды РСЗО «Град» или «Ураган» либо ракеты «Точка-У», на которых концентрируются средства противовоздушной обороны. После этого американские боезаряды M-30 или M-31 беспрепятственно поражают мишени. Российская ПВО способна сбивать их, но из-за большого количества ложных целей иногда не успевает отреагировать.

«Дело в том, что используется очень хитрая тактика. Любую систему противовоздушной, противоракетной обороны можно перегрузить количеством целей», – цитирует Артамонова издание «Украина.ру».

Напомним, что именно РСЗО HIMARS украинские военные задействовали для удара по СИЗО в Еленовке для уничтожения неугодных свидетелей из националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).