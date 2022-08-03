Киев много говорит о грядущем контрнаступлении на Херсон, поэтому данную тему не могли не заметить российские военные эксперты. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» они оценили масштабы возможных сражений за южный город.

Некоторые аналитики не верят в способность ВСУ начать крупное контрнаступление. Но многие все же склоняются к мысли, что эта операция состоится. Для нее Киев готовит специальную резервную группу под названием «Специальное командование». Она будет состоять из боевиков, которые в настоящий момент обучаются военному делу в Британии и США, в Польше и Германии.

На вооружении группы, по мнению экспертов, будет не менее 200 танков, которые сейчас модернизируются либо ремонтируются в Словакии и Польше. Речь идет не о западной технике, а о старых советских Т-72.

Также группировка получит самоходные гаубицы, более сотни бронетранспортеров VAB и M113, остатки советских РСЗО «Смерч», а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Последние необходимы для прикрытия пехоты, которой придется идти в наступление по открытой со всех сторон местности.

По мнению экспертов эта группа будет задействована уже в августе-сентябре, так как осенняя распутица вполне может разрушить любые планы Киева. Наличие столь мощного вооружения создаст ВС РФ серьезные проблемы, поэтому битва за Херсон может обернуться крупными потерями с обеих сторон.