читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев много говорит о грядущем контрнаступлении на Херсон, поэтому данную тему не могли не заметить российские военные эксперты. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» они оценили масштабы возможных сражений за южный город.

Некоторые аналитики не верят в способность ВСУ начать крупное контрнаступление. Но многие все же склоняются к мысли, что эта операция состоится. Для нее Киев готовит специальную резервную группу под названием «Специальное командование». Она будет состоять из боевиков, которые в настоящий момент обучаются военному делу в Британии и США, в Польше и Германии.

На вооружении группы, по мнению экспертов, будет не менее 200 танков, которые сейчас модернизируются либо ремонтируются в Словакии и Польше. Речь идет не о западной технике, а о старых советских Т-72.

Также группировка получит самоходные гаубицы, более сотни бронетранспортеров VAB и M113, остатки советских РСЗО «Смерч», а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Последние необходимы для прикрытия пехоты, которой придется идти в наступление по открытой со всех сторон местности.

По мнению экспертов эта группа будет задействована уже в августе-сентябре, так как осенняя распутица вполне может разрушить любые планы Киева. Наличие столь мощного вооружения создаст ВС РФ серьезные проблемы, поэтому битва за Херсон может обернуться крупными потерями с обеих сторон.

Вам может понравиться

Комбриг “Абхаз” рассказал, как воюет легендарная штурмовая бригада “Пятнашка”

Командир интернациональной штурмовой бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз» рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», рассказал, как его подразделение стало легендой. Он сообщил, что первым командиром «Пятнашки» был отставной

Мирошник не исключает, что Киев будет вывозить жителей Донбасса насильно

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник убежден, что требования Киева о проведении “обязательной эвакуации” из подконтрольных ему районов ДНР являются попыткой делегитимизации референдума на освобождаемых территориях. Пост от этом

Алжир может вступить в БРИКС

Число кандидатов на вступление в БРИКС может пополниться Алжиром. Во всяком случае, о такой заинтересованности заявил президент страны Абдельмаджид Теббун – передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Лидер Алжира
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |