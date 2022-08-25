Операция по возврату Херсона на данном этапе военных действий даже не обсуждается. Потенциальная атака на город может привести к огромным потерям в рядах украинской армии. Об этом изданию “Страна.ua” рассказал неназванный военнослужащий ВСУ – передаёт РИА “Новости”.

Ранее Киев неоднократно заявлял, что ВСУ готовит контрнаступление на Херсон, который сейчас контролируют российские войска. Однако, со слов военнослужащего, на самом деле сейчас такой вариант командованием не рассматривается, так как он “неактуален”. Причина – в российской артиллерии.

Во-первых, её превосходство неоспоримо: на каждый выстрел с украинской стороны приходится по 50 ударов с российской. Во-вторых, союзные войска создали на своих позициях мощную оборону, о которую разобьются силы ВСУ в случае нападения.

Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что действия российской артиллерии приводят к появлению в рядах украинской армии “эпидемии паники”. Из-за неё солдаты покидают закреплённые за ними участки целыми отделениями.