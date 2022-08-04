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В Сети появилась видеозапись расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. Отмечается, что сделана она в конце-марта или начале апреля, когда ВС РФ оставляли Киевскую и Черниговскую области.

На кадрах видео российские военные, оставшиеся под Черниговом без снаряжения и оружия, сдаются в плен, не оказывая никакого сопротивления боевикам ВСУ. Но те сразу стреляют в них и убивают беззащитных людей.

Один из военных попытался избежать участи остальных и бросился бежать. Однако его все же догнали и расстреляли.

Напомним, что Киев регулярно распространяет фейки о жестоком обращении с пленными ВСУ. Однако все украинские военные, которые принимают решение сложить оружие, получают квалифицированную медицинскую помощь, их кормят и предоставляют относительно комфортные условия. Противник же регулярно нарушает Женевскую конвенцию, но при этом разбрасывается бездоказательными обвинениями в адрес России.

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