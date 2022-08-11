Экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, который делал громкие заявления о «победе» на видеороликах с завода «Азовсталь», а затем просто сдался в плен, дал интервью российским СМИ.

Первым делом он принес извинения за себя и свое подразделение за то, что из-за боевых действий в Мариуполе погибло много мирных жителей.

Журналисты продемонстрировали боевику с позывным «Волына» видеозаписи с жителями приморского города, которые обвиняют украинскую армию в многочисленных разрушениях. Они говорят, что именно украинские националисты, привыкшие прятаться за спинами мирных людей, размещали технику и вооружение во дворах жилых домов, что и привело к трагичной развязке.

«Волына» отвечать на это не захотел и отказался идти на диалог с жителями Мариуполя. Он заявил, что они слишком плохо относятся к ВСУ, а также считают военнослужащих украинской армии нелюдями и извергами. Справедлива ли такая оценка, националист говорить не стал.